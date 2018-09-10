台灣交警解囊相助 馬來西亞台僑大讚台灣警好暖

2018-09-10 10:56

〔記者方志賢／高雄報導〕一名23歲馬來西亞籍台僑譚女開車經十全二路時，因路況不熟，追撞前方劉男駕駛車輛造成車損，雙方協議由譚女賠2000元，但譚女僅1000元，希望日後匯款補足，但劉男不接受報警，交警鄭宜窻到場後掏出1000元助譚女，5日後譚女到警分局致謝、還錢，大讚台灣警察好暖！

譚女來台從事業務工作，駕駛自小客車行經三民區十全二路時，因對路況不熟，一時恍神追撞前方同車道53歲劉男駕駛的自小客車，造成後車尾保險桿受損。

雙方協議由譚女賠2000元現金做為維修費，但譚女身上現金只有1000元，盼日後匯款補足差額，但劉男不同意通知警察到場協助。

三民一分局交通分隊警員鄭宜窻到場後，從口袋內掏出1000元給譚女協助她賠償對方車損。譚女見狀瞪大眼睛不敢置信，再三確認不需加收額外利息後，才收下現金賠償給劉男，這起交通事故雙方於現場寫下和解書後圓滿落幕。譚女感動之餘留下鄭員聯絡方式後隨即開心的離去。

5日後，譚女到三民一交通分隊還錢，見到鄭員後緊握鄭員雙手答謝，並告知鄭員此情況若在馬來西亞境內，不可能有警察願意現金相助，言談中盡是對台灣警察的讚賞與感謝。

三民一交通分隊分隊長黃偉賓表示，鄭宜窻平時熱心助人，朋友有困難他都會幫忙度過難關，他處理交通事故時，還能發揮同理心協助民眾，足堪同仁表率，應該表揚。