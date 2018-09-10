看上「非賣品」珍貴盆栽 趁暴雨夜行竊

竊嫌看上「非賣品」的羅漢松，利用豪雨夜行竊。（記者洪臣宏攝）

2018-09-10 10:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕41歲林姓男子到園藝店看上一株羅漢松，卻是「非賣品」，他竟利用上月底豪大雨期間偷竊，警方6日登門查緝時，赫見其住家樓頂還有名貴真柏、龍柏，得動用吊車帶回分局偵辦。

仁武區某園藝店老闆報案指稱，8月30日其園藝園內一盆價值6萬元羅漢松盆栽遭竊，歹徒趁連日豪雨深夜，以工具破壞鐡圍籬，雖然觸動保全警報，但以為暴雨誤觸警報，清晨查看時才發現不翼而飛。

失竊地點位在偏僻的觀音山區，警方連日調閱監視器鎖定犯案車輛，6日前往林嫌（妨害自由、殺人、竊盜等刑案資料）大社區住家搜索，發現他擔心犯行曝光，將珍貴盆栽放在頂樓「獨樂樂」。

林嫌對盆栽情有獨鍾，住家還有其它盆栽，其中一株真柏為5年前在大社區中山路失竊，因真柏高大還打破盆栽方便搬運，另株龍柏正尋找失主，其餘正釐清是否為贓物。

林嫌應訊時表示，日前到該園藝店參觀，曾出口詢價該株羅漢松，但老闆說是朋友寄放的非賣品，因而心生歹念行竊。他私下向警方說，他很用心照顧珍貴盆栽，單真柏就花30萬元，曾有人要以100萬元購買，但他不忍割愛。全案訊後以竊盜罪嫌送辦。

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竊嫌怕偷來的真柏被發現，放置頂樓「獨樂樂」。（記者洪臣宏翻攝）