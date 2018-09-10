炸雞店影響美髮店生意！ 女老闆放火洩憤判2年刑

2018-09-10 10:31

［記者楊政郡／台中報導］僅因鄰居炸雞店進行裝潢，有噪音、空污及垃圾問題，反映也未獲改善，經營美髮的許婦竟半夜買30元汽油，點燃後丟炸雞店騎樓地板，燻黑鐵捲門及木質門柱毀損，所幸路人以滅火器滅火，許婦事後辯稱自己有憂鬱症想獲得減刑，法官認為許婦行為時整體認知功能與判斷能力正常，不能減刑，判處2年有期徒刑。

判決書指出，租屋在南屯區某集合式住宅1、2樓經營美髮店的許婦，吳姓鄰居經營「KOROKARA」日式炸雞店，2016年12月開始裝潢店面即有噪音、空汙及垃圾問題，2017年3月營業後，還存有油煙、異味，許婦多次反應未獲改善，同年7月13日凌晨零時到五權西路買30元汽油，零時26分回炸雞店，以打火機點燃汽油，放在炸雞店騎樓地板，任其燃燒引發火勢，導致炸雞店鐵捲門、鋁質天花板西側輕微受煙燻黑，西側樑柱東側面木質裝潢低處輕微受燒碳化，而致生公共危險。

正好有路人經過察覺火警，向對面社區管理室借用滅火器滅火，才未釀成巨災。經警據報到場，調閱監視器錄影畫面循線查悉上情，扣得許婦打火機。

許婦辯稱沒要燒燬炸雞店的意思，連自己家門口椅子都沒燒到，隔壁19號連一根草一棵樹都沒有燒到，這麼小的東西不至於燒到那邊去，那麼空曠的地方，旁邊都沒有東西，辯護人說她憂鬱症發作才會做這種事。

法官送台中榮總進行精神鑑定，許女長期受隔壁炸雞店影響自己美髮店生意，溝通無效，影響睡眠與情緒，此次公危事件後美髮店被退租，沒有工作收入，更加重焦慮憂鬱，在精神科診所就醫迄今。法官認為許女雖有顯著焦慮與憂鬱情緒，行為時整體認知功能與判斷能力正常，沒有減刑理由，判2年徒刑。目前上述兩家店都已結束營業。