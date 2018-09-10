高雄車禍死亡 機車佔73.3％ 重點宣導大學新鮮人

高市今年1至8月A1類（24小時內死亡案件）車禍74件、75人死亡，機車屬為肇事主因的有34件，就佔45％，騎乘機車死亡人數有55人，佔死亡人數73.3％，大專院校陸續開學，警方加強宣導、取締。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-10 10:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天各大專院校陸續開學，大學新鮮人剛領取駕照，許多學生以機車代步，但是新手駕駛經驗不足，交通大隊發現高市今年1至8月A1類（24小時內死亡案件）車禍74件、75人死亡，機車屬為肇事主因的有34件，就佔45％，騎乘機車死亡人數有55人，佔死亡人數73.3％，警方加強宣導外，派人巡邏各大專院校主要聯外道路。

交通大隊統計數字分析，還發現車禍機車騎士死亡人數中，18至24歲騎乘機車有12人死亡，佔騎乘機車死亡人數21.8％，這個數據連員警都覺不捨，加強對大學新鮮人的宣傳，也分析出可能車禍原因。

警方分析，除了對學區周邊交通環境陌生外，對於安全駕駛的觀念亦較缺乏，用路時容易疏忽發生交通事故；為了讓大學新鮮人瞭解騎車可能面臨哪些風險，如何預防才可避免車禍事故的發生，即日起各分局已主動與各大專院校協調聯繫，由分局長、副分局長、交通組長或資深專業交通發幹部前往加強宣導。

交通大隊向領到駕照大學新鮮人呼籲，可多利用高雄市政府警察局交通警察大隊全球資訊網頁交通執法班點圖及交通事故班點圖系統查詢，瞭解高雄市目前交通執法熱點及易肇事路段，確實遵守交通規則，謹慎用路，以免違規受罰，或發生意外交通事故。