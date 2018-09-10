八點檔男星傳「持毒遭逮」車內查獲含安非他命針筒

民視《大時代》男星江俊翰傳持毒遭逮。（民視提供）

2018-09-10 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕藝人江俊翰在民視八點檔《大時代》，為戲吃足苦頭，不過，戲外卻傳出吸食毒品。今日清晨6點他被員警盤查，發現車內有一支針筒，針筒內含有安非他命成分的液體，事後江俊翰坦承針筒為他所有，隨後被依毒品罪移送法辦。

綜合媒體報導，江俊翰今日清晨6點許開車行經康定路時，因車輛未熄火停放路邊，遭巡邏警員攔下盤查，由於他的眼神游移不定，引起警員關注，隨後警員在駕駛座中央扶手處發現1支注射過的針筒，經檢驗後確認內有安非他命成分的液體，江俊翰坦承針筒為其所有。

警方隨後將他帶回派出所偵辦，江俊翰被帶回警局時情緒激動，數度痛哭流涕，他向警方坦承今早曾施用過安非他命，沒想到竟被警方查獲，江俊翰訊後將依毒品罪移送法辦。

江俊翰本名為廖文豪，曾是男子團體「三片吐司」成員之一，原本藝名為「姜冠豪」，過去在2007年曾因參加毒品轟趴被逮，警方訊後依毒品罪移送法辦，江俊翰事業也因此受到重創，後來他回歸小螢幕，拍攝民視多部八點檔鄉土劇，逐漸在戲劇界重獲名聲，如今江俊翰卻又涉及毒品案，多年來辛苦在戲劇圈拚出成果與形象恐受打擊。

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