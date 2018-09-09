為細故打到死 殘暴女：她洗澡洗太久...

2018-09-09 23:56

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市22歲吳姓女子與24歲女子秦儀雅交往後，在秦女承租的中壢區中山東路的套房同居，去年12月2人分手，秦女不滿吳女積欠8萬元未還，又抱怨對方洗澡洗太久，竟然憤而持鐵棍、安全帽及吹風機痛毆，在旁的友人巴家祥不但沒勸阻，還因吳女被毆打時血噴濺到他，也發火跟著打，秦儀雅與巴家祥竟聯手將吳女活活打死；桃園法院法官依傷害致死罪，分別判處秦女及巴男13年及8年有期徒刑。

法官調查發現，秦、吳二人同居不到半年、口角頻繁，去年12月初二人分手後仍同居，但吳女在交往期間陸續欠下房租、生活費約8萬元，秦女不爽吳女欠錢不還，加上吳女洗澡時間過長，讓浴室積水溢出至房間，陸續於12月19日晚間、20日凌晨及上午持安全帽、鐵棍、木棍、衣架及吹風機等，痛毆吳女身體及四肢。

秦女出庭喊冤，「只是要給她教訓、要她好看，不是真的要讓她死」！巴男則供稱，20日上午秦女與吳女起口角後，自己也與吳女發生爭執，才憤而用徒手及木棍毆打吳女，二人發洩怒氣後出門買午餐，返家發現家裡亂成一片，秦女見狀怒火中燒，又持鐵棒、安全帽攻擊吳女，被痛打的吳女呈「大字型」癱在地上，嚇得二人趕緊將她送醫急救，仍回天乏術。

桃園法官認為，秦、巴二人僅因細故，就持棍棒、安全帽、吹風機等毆打吳女頭部、四肢及身體，造成吳女身體多處挫傷，經送醫急救，傷勢嚴重，引起代謝性及心臟休克死亡休克死，案發至今未與被害人家屬和解，全案依傷害致死罪各判處有期徒刑13年及8年。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆