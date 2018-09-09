男友無照開車撞死人 女友為愛頂罪雙雙遭判刑

2018-09-09 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕新竹有位黃姓男子，過去已經因酒駕而吊銷駕照，但仍開車載著女友上路，結果不慎撞死一位橫越馬路的婦女；女友怕黃男會因無照又酒後肇事恐遭重判，竟「為愛沖昏頭」意圖頂罪，被警方識破後雙雙遭移送法辦；最後新竹地方法院依過失致死罪判黃男8個月有期徒刑、緩刑3年，而黃女則依頂替罪遭判拘役50日，緩刑2年。

綜合媒體報導，黃男在2017年7月凌晨5點時，無照開車載女友外出訪友時，不慎撞上橫越馬路的李姓婦女，造成李婦送醫後仍不治身亡；黃男肇事後，馬上打電話報警，並留在原地等候警方到場，結果被警方測出0.20毫克的酒測值，但黃姓女友因男友無照又涉及酒後肇事致死，怕他會因此入監服刑，竟向警方謊稱自己才是肇事駕駛，意圖替男友頂罪；但警方釐清案情後，確認從駕駛座下車的是黃男，而不是黃女，最後雙雙遭移送法辦。

法院審理時，黃男向法官坦承自己才是肇事者，供稱自己肇事前一晚7、8點時有喝一點高粱酒，經一夜的休息與退酒期，隔天凌晨開車並無酒後不能安全開車的問題；而警方的測試觀察記錄的「手腳部顫抖，身體無法保持平衡」，也是因為自己患有糖尿病、高血壓、淋巴癌等多個病症所致。

法官調閱醫院回函後發現，黃男確實可能因為疾病或服用、施打藥物而導致手腳有顫抖現象，且0.20毫克的酒測值也不及法定的0.25毫克，難以認定黃男已達「不能安全駕駛」程度；雖黃男因2度酒駕而遭吊銷駕照，竟仍無照駕車肇事致死，但考量死者也有過失，且黃男對犯行坦承不諱，也與受害家屬以80萬元和解，因此依過失致死罪判8個月有期徒刑，緩刑3年。

而黃女出面頂替罪行，意圖干擾警方調查，不過念及警方發覺有異後馬上自白犯行且犯後態度良好，依頂替罪判拘50日，緩刑2年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆