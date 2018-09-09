惡大媽強壓妹妹入水又踹姐姐 還嗆「打她剛好」

2018-09-09 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕惡人無膽？日前有名女童跟家人到新北市新店一處游泳池，但疑似不慎從戲水區跨到長泳水道，竟遭一位大媽惡意強壓入水中，還毆打前來營救的姐姐；正當姊妹的家長前來理論時，大媽竟趁人多躲到更衣間逕自離開，最後家長憤而提告。

《ETtoday新聞雲》報導，當時2姊妹隨父母到新北市新店一間游泳池，游了1個小時後，8歲的妹妹原本在戲水區練習韻律呼吸，但練習途中可能不小心漂到旁邊水道；結果一位常來游泳的婦人見狀，疑似覺得女童擋路而不爽，竟將女童壓入水中，還動手拍打。

婦人對妹妹動手後隨即游回另一側池邊想離開，結果目擊妹妹被打的11歲姐姐，沿著池邊正要越過水道繩來保護妹妹，竟也被這婦人一腳猛踹肚子，女童痛得當場嚎啕大哭；小姊妹的父親上前理論，結果婦人竟大言不慚地說「你家長自己不管好小孩，打她剛好而已。」

結果家長氣得要求救生員與櫃檯人員報警，並警告婦人不准離開，但婦人還是趁人多時躲進更衣間，換上衣物後離開；雖然該泳池有公告「水道中間不能停留」，也不可在水道中間穿越水道繩，但家長稱姊妹倆都在岸邊活動，沒有影響到別人；家長將對婦人的惡行提出告訴，目前警方也將調閱監視錄影器，要求婦人到案說明以釐清案情。