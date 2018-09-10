摩鐵開房全程實況錄音，姦夫淫婦現形

2018-09-10 00:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹楊姓婦人日前意外在先生車上的行車記錄器中，聽到先生與越南籍女子到摩鐵開房間的對話，特殊的是，二人不論要車震打野砲還是床戰摩鐵，都有深入、激情的對話，甚至摩鐵服務員給二人房間的過程也全部收音，楊女怒控小三求償50萬元，法官聽完激情對話後也認定通姦情節重大，判賠20萬元！

楊女指控，先生林男去年認識越南籍的阮女後，兩人隨即戀姦情熱，藉口各種機會外出約會，某日她意外在行車紀錄器上，發現二人約砲直奔摩鐵的對話： 林男：我老婆她一定是找徵信社查的。阮女：因為她找我，我會害怕啊！如果她來告我，那麼我一定賠死了！你那手機那不是有影片嗎？有在床上的影片，丟臉，真的會搞到我！

去年5月錄到的音檔顯示， 林男：我們在這裡還是去哪裡。阮女：又要去花錢了？林男：在車上好啦！在車上好，我們快速啦！阮女：不行！白天在外面能做什麼！林：不然等到晚上？阮女：不要，不想在這邊作那個事情。林男：那花點錢這家比較便宜。阮女：好啦，那就去便宜的啦，幹嘛去貴的！林男：那差2百塊，去便宜的。阮女：好啦那就去啦，不然每次去都花6百7百8百塊，浪費錢。服務員：歡迎光臨，休息或住宿？林男：休息。服務員：休息600，請稍等一下，12號房右轉。阮女：那便宜不到那裡啊。

去年6月錄到 林男：要去哪裡抱一抱？來，我抱一抱。阮女：嗯！整天要抱一抱！林男：那至少還有3小時，要去哪一家好？箱根呢還是？上次那個金座600塊。阮女：金座比較好比較大。林男：那去金座。阮女：不要去！不會去別的喔？林男：去旅館比較便宜。服務員：休息住宿？林男：休息。服務員：稍等一下，513號房進去左轉。

楊女認為阮女與先生林男發展婚外情，已經侵害配偶權而情節重大，致婚姻遭到破壞，並受有精神上痛苦，要求阮女應賠償50萬元。

法官認為以上對話內容，堪認阮女與林男間確已逾越正常男女交往分際，除有不正常交往外，還足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福、侵害配偶身分法益，且情節實屬重大，最後判賠20萬元。