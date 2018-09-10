67歲喪偶婦渴望二春遭詐還吃官司 法官還清白

2018-09-10 00:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕罕見判決！新竹67歲黃姓喪偶婦人，在臉書認識自稱英國醫師的男子，對方表示要去馬來西亞繼承父親留下的巨額遺產、要她資助遺產稅，竟被騙走265萬元，對方還聲稱將來會來台灣共築豪宅愛巢，要她幫忙將第三者匯來的款項轉匯到馬國，沒想到整個都是騙局操弄；檢方以她匯款時不聽勸，認定是詐欺幫助犯，但新竹地院法官審理後，發現她分明是感情與金錢的雙重受害者，最後判無罪！

檢方起訴指控，去年5月外籍男子Kennedy傳送電子郵件，向彰化縣一處民宿吳姓主人訛稱：欲訂20天、多間房間招待一批塞爾維亞人來台觀光，將刷卡支付房價，並請他代匯翻譯費，旋提供不明偽造信用卡卡號給吳男刷卡後，由合庫陸續撥款229萬5千餘元至吳男帳戶。

事後對方再以支付翻譯費用為由，指示吳男匯72萬元至新竹黃姓女子的銀行帳戶。黃女收到匯款後，又將該帳戶內款項轉匯至馬來西亞不明帳戶內。

事後合庫總行發覺匯至吳男帳戶的款項係以偽造信用卡刷卡，導致無法向國外銀行請款，乃轉向吳男索回款項，吳男始發覺受騙，因此控告黃女詐欺取財罪嫌。

檢警追查時，質問黃女她將錢匯到馬來西亞給誰時，黃女才吐露一段虛擬的網路愛情，她不僅人財兩失且淪為詐欺幫助犯，心中的痛苦與悔恨實在難以描述。

67歲喪偶的黃女說，她在臉書上認識「何梅德」（譯音），兩人透過網路聊天相談甚歡，亦產生情愫。對方聲稱是英國醫生，因為要處理其父親高額遺產而前往馬來西亞，她也曾多次匯款至馬來西亞給何梅德繳納遺產稅款。

由於何男聲稱認識的中國籍男子要透過在台灣的姐妹匯錢給他，所以她才將別人匯入的款項轉匯至馬來西亞，根本不知道那是詐騙集團的詐騙所得。

法官發現何男以「Honey」親暱詞語稱呼黃女，並提及之後來台會讓黃女為他感到驕傲，且願意為她做任何事，且希望2人可以在台灣一起買豪宅共度未來。

法官查出黃女從2016年8月至去年5月間，陸續從自己5處帳戶內提款、匯款至馬來西亞帳戶，前後匯出金額共計為256萬元，可見二人之間有男女情愫存在，對其有超乎普通朋友之信任，且其因相信對方有稅務問題而有資金需求，才會陸續出借鉅款，更證明黃女對於此段關係充滿憧憬，並希望與對方共創美好將來，更可證明黃女因產生男女感情，盲目陷入甜言蜜語的愛情陷阱中而不自知，對於匯款對象為何等諸多細節，未產生懷疑而全然相信，並非不可想像之事，認定黃女是感情與金錢的雙重受害者，判決無罪。

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