鬼月最後一天……石園農場廢釣魚池高中生溺水送醫仍不治

2018-09-09 19:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區康安里靠近石園農場附近的一口荒廢釣魚池，今天下午3時46分發生溺水意外，一對就讀高中的許姓兄弟，偕同鄰居前往遊玩兼釣魚，疑因水池有暗渦，15歲的弟弟不慎溺水，鄰居直擊上前試著救人未果，立即呼喊一旁的哥哥報警，大溪消防分隊獲報派員到達現場，立即下船艇搜救，約1小時過後接觸溺者，但救上岸時已無呼吸心跳（OHCA），救護人員給予CPR及AED監測，經送往國軍桃園總醫院急救一個多小時後仍告不治。

消防局第四大隊副大隊長邱永上表示，這口釣魚池約有2、3米深，出動消防人員24名，可惜的是還是花了許多時間才找到人，消防局呼籲民眾，近期天氣不穩定，切勿到池塘、溪流及海邊等水域從事活動，避免發生意外。

偌大的石園農場，其實距離大溪老街不遠，有釣魚場、養雞場和活魚餐廳，因為不用門票就可以參觀，原本是里內很夯的農場，但是大約2、3年前，在原石姓負責人駕駛電動車不幸溺斃釣魚池後，財政部國有財產署便拆除餐廳等地上物，也有鐵柱和塑膠網封閉釣魚池。

不過，釣魚池塑膠網屢遭人破壞，經常有民眾慕名闖入釣魚，如今發生高中生溺水意外，在地康安里長李清結無奈表示，石園農場附近在10幾年前因盜採砂石猖獗，釣魚池其實暗藏很多暗渦，是一口危險水域，可是外地人都不知道，他建議國有財產署應該把整個釣魚池用鐵板密封，才能遏止再有民眾前往釣魚。