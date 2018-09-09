老翁開車中風自撞消防栓 警車化身救護車送醫救命

2018-09-09 18:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市77歲林姓老翁，上月開車途經六分局永福派出所，突然撞上消防拴，很幸運的是，地點就在中市警局六分局永福派出所旁，員警梁瑛泓聽到撞擊聲而查看，他見老翁逐漸癱瘓，懷疑是中風，情況相當危急，「要搶時間，跟死神賽跑」，警車立即化身為救護車，一路鳴笛送到醫院，老翁脫險後請家人轉告警方，他因中風而雙腿無力，失控撞上消防栓，很感謝員警出手相救。

永福所員警梁瑛泓回憶說，當時他正要上班，剛抵達永福所，就聽到「碰！」聲響，見開車的林姓老翁撞上永福所旁20公尺的消防栓，他又見老翁身體逐漸癱瘓，意識也開始模糊，研判是腦血管栓塞或出血，亦即俗稱的中風，狀況相當危急，如失去搶救黃金時間，後果相當嚴重，老翁就住在附近，家屬聞訊趕來現場，但卻顯得手足無措，在旁焦慮的呼喊老翁。

梁員當機立斷，趕緊呼叫同事「快去開車來」，並安撫焦躁的老翁，「不要睡著，馬上好，很快送你到醫院」，警車頓時化身為救護車，一路鳴笛送醫，數分鐘後即馳抵中港澄清醫院急救，醫師診斷確認是中風，家屬轉告警方，醫師診斷為急性腦中風，導致手腳失去行為能力而撞上消防栓，可以應變搶救的時間很短，幸好當時員警緊急送醫，把握搶救的黃金時間，才得以挽回老翁性命，相當感謝員警善舉。