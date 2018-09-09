「公道團」勒索草食男 刑求虐待如滿清十大酷刑

2018-09-09 19:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一群男女十餘人，以同夥2名美少女遭性騷擾為由，將吳姓男子約出談判，在寒流來襲之際，強逼沖冷水、逼簽本票、領現金。吳男不從即遭毆打威脅，新竹地院依結夥攜帶凶器強盜等罪，判帶頭的13人10年4月至5月不等徒刑。

判決書指出，去年林姓女子向閨蜜抱怨遭吳男性騷擾、偷錢，閨蜜友人林男夥同一票「公道團」成員把吳男騙出嚴刑逼供，吳男雖否認，「公道團」卻對他拳打腳踢，以空氣槍逼迫簽立共14萬7千元的本票，並恐嚇「不簽本票的話，就在你身上開槍，就要送你出海餵鯊魚」、團員打到吳男鼻青臉腫，他邊發抖邊簽本票及自白書，還有人拿美工刀要脅「字不寫漂亮，在你身上畫幾刀！」

吳男被搜身找到提款卡，發現他戶頭只有2千元，吳男被要求到新竹的人力派遣公司上班還債，腫成豬頭的吳男趁工作空檔逃到醫院驗傷及報警。

另名受害人林男則遭「公道團」告狀，指稱性侵女子，承諾以一支手機賠償卻黃牛，同樣先被團員們毆打一頓，再以武士刀架上車帶走，眾人以球棒、木棍、甩棍、牌尺、椅子、皮帶毆打，逼迫喝水喝到飽、脫到剩內褲帶到浴室沖冷水，並將過程拍攝下來。

林男被打得半死，提款卡也全被拿走領光，不得已才鬆口答應給錢，雙方從80萬開始討價完價，最後講定50萬遮羞費，「公道團」還威脅林男，如果到時候付不出來，要將他帶到海邊埋起來。

新竹地院合議庭法官認為13名被告犯行明確，依與少年犯結夥攜帶凶器強盜等罪，判帶頭的13人10年4月至5月不等徒刑。