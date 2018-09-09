監聽購毒「我2種都要」 法官：可能是一般物品判無罪

2018-09-09 17:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗檢警懷疑黃姓男子與張姓女子販毒，監聽電話並錄到自稱是阿正的男子，打電話向張女購毒的對話，阿正還強調「嫂子，我兩種都要喔」，警察跟蹤時，卻只拍到阿正背影，沒有拍到2人一手交錢、一手交貨的畫面，檢方認為「兩種」指的是兩種毒品而起訴，黃男與張女雖未解釋「兩種」是何物，法官卻認為也有可能是一般物品，依「罪疑唯利被告原則」，判決2人無罪，全案確定。

台中高分院判決書指出，黃男與張女毒品前科累累，檢警在2016年6月監聽2人電話，聽到自稱阿正但年籍不詳男子，打電話給張女，約在台中市后里區見面，阿正還強調「嫂子，我兩種都要喔！」，張女回答「好！見面講！」。

警方跟蹤黃女到交易地點，阿正雖現身，見到張女時卻突然轉身離開，警察沒有拍到交易畫面，一段時間後拘提黃男與張女偵訊，黃男坦承他委託張女，拿毒品安非他命給阿正，再向阿正收5000元，檢方依毒品危害防制條例起訴2人。

法院審理時，黃男翻供說，阿正電話不是他接聽，他也沒有赴約交易毒品，張女則始終辯稱，她懷疑黃男的前妻，委託阿正索取免費毒品，因此，赴約時她沒有攜帶毒品，阿正見到她立即轉身離開，雙方沒有交易毒品。

苗栗地院一審判決無罪，檢方上訴二審，台中高分院認為，黃男供詞前後不一，張女的供詞與檢方起訴書登載的犯罪事實，也都違反常理，2人並未說明「兩種」是何物，依監聽顯示，阿正稱呼黃女是「嫂子」，顯示兩人熟識，見面時阿正卻轉身離去，相當違反常理，至於「兩種」是何物，可能是毒品暗語，也可能是普通物品，沒有其他證據可佐證是毒品，基於對案情證據有疑慮，利益歸於被告的原則，維持2人無罪確定。