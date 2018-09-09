正妹加LINE誆買點數 還要單身男一起騙警察

2018-09-09 15:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名單身陳姓男子，日前被有美照的正妹主動加LINE好友，雙方相談甚歡，對方表示購買遊戲點數展現誠意後方能見面，陳男一時暈船，立刻衝到超商掏錢購買，所幸好心的超商店員察覺異狀報警，加上員警鍥而不捨規勸，及時阻止這起詐騙案。

文山一分局萬芳派出所接獲超商報案，有民眾購買大額遊戲點數，正在線上巡邏的副所長張書境及警員洪兆陽立刻到場，經向陳男確認並宣導相關遊戲點數詐騙案例，陳男言談中對網路遊戲相當熟悉，堅稱是自己要使用。

陳男離開超商後，員警仍不放心尾隨在後，見陳男使用手機立刻追上陳男，請求陳男出示手機通話紀錄，發現有LINE訊息提到「警察走了嗎」等訊息，陳男仍堅持對方是女友，警方委婉請陳男先至派出所，經值班警員陳俊友耐心溝通，陳男才承認近日被一名暱稱為「琪琪」的正妹主動加LINE好友，因對方要求購買2萬元遊戲點數贈送才願見面。

陳男大夢初醒、恢復理智後在警方陪同下回到超商退款，並對警方鍥而不捨讓他保住2萬元，對警方一再表示感謝。

警方呼籲「假交友真詐財」屬常見詐騙手法，建議民眾對於美女送上門的交友訊息，應具備警覺性，若後續誆稱撂黑道兄弟恐嚇也是詐財招數，切勿依照對方指示匯款，損失辛苦存下的血汗錢。遇有疑似詐騙應撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或打110報案專線，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」原則方能破除歹徒詐騙計謀。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆