街友10分鐘內連續縱火 警攔截火速逮人

李嫌縱火後在路上閒晃。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-09 13:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區昨晨驚傳縱火案，新北消防局短短20分鐘內接連接獲民眾線報，指稱新莊區福營路、中正路的路邊雜物起火燃燒，因2地相距不到200公尺，警方懷疑是同一人所為，調閱監視器循線查，不到1小時就逮捕縱火的50歲李男，經查其有重度精神障礙。

新莊警分局表示，昨日清晨5時許，轄區福營路上一處工廠前的空調、厚紙板遭人縱火，導致堆放在一旁的3台冷氣機，就連停放在旁邊的小轎車也險遭火舌吞噬，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，未料，不到半小時，轄區中正路一處大樓的垃圾間又發生火警，所幸警衛發現火勢後自行撲滅。

警方事後調閱兩地的監視器畫面，發現案發當時同一名男子皆行跡可疑地出沒在現場，警員循線追查，不到1小時就在新莊中正路、龍安路口逮捕涉嫌縱火的李男，其口袋內還查獲2個縱火用的打火機。

警方調查，李男罹患重度精神障礙，為衛生局列管對象，其並無家屬照護，經常在外流浪、四處為家，偵訊時其坦承犯行，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦，經衛生局評估後強制送醫治療。

監視器拍下李男（左）行跡可疑地出現在縱火現場。（記者曾健銘翻攝）

警消人員到場射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

李嫌縱火燒垃圾。（記者曾健銘翻攝）

堆放在路邊的舊冷氣機也遭波及。（記者曾健銘翻攝）