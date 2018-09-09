男抓前女友貓咪出氣 狂摔地板活活打死

蔡男抓前女友貓咪出氣，狂摔地板活活打死。（擷取爆料公社）

2018-09-09 12:40

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市傳出虐殺貓咪！一名蔡姓男子不滿前女友提分手，竟將怒氣發洩在她飼養的貓咪，涉嫌狂摔貓咪，還用拖鞋毒打貓咪，把貓咪活活打死。警方表示蔡男涉嫌故意虐待動物致死，最高可判2年徒刑、得併科罰金20萬至200萬元。

苓雅警分局民權所今凌晨接獲28歲朱姓女子報案，指她與前男友24歲蔡男交往4年，最近她提出分手，並搬離與前男友同住處，但部分衣物、家具及心愛的貓咪還未帶走。

朱女告訴警方，她今凌晨原想透過監視器遠端關心貓咪的狀況，沒想一到打開畫面，卻驚見貓咪死在地板上，她往前回溯畫面才發現，貓被前男友活活打死。

朱女隨後到民權派出所報案，並在警方陪同下，到前男友住處確認貓咪已死亡，由於蔡男與朱女分手後，已更改手機號碼，警方打先前他的手機號碼，但未能聯繫上蔡男，目前正透過其他管道通知蔡到案說明。

警方表示，蔡男涉嫌虐待動物致死，根據修正後動保法，可判處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元以上200萬元以下罰金。

事後朱女的朋友將這段殘忍的虐貓影片po在臉書爆料公社，網友紛紛留言「這種人渣現在殺貓，將來殺妳」、「拜託報警好嗎」、「請把這垃圾名字公布出來」、「真的好難過，貓咪當時有多害怕與驚恐」、「貓咪到底哪裡惹到你了？」

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