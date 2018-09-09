麻將賭場藏身社區大樓裝監視器還雇人把風 警民合作攔胡

中壢警方選前淨化治安，破獲藏身社區大樓民宅的職業麻將賭場。（記者李容萍翻攝）

2018-09-09 12:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局利用安居友善通報網情資，發現轄區某社區大樓藏有職業麻將賭場，派員埋伏調查，發現賭場以社區大樓的民宅當作掩護，進行非法聚賭，而且嚴格管控賭客進出，警方為了避免打草驚蛇，暗中查訪，昨晚時機成熟前往搜索，當場逮捕賭場負責人、工作人員、賭客共11人，以及查扣賭金16萬元帶回偵辦。

警方調查，賭場負責人翁姓女子（53歲），利用在社區大樓自宅，經營賭場已有1個多月，還裝設監控錄影對講機監控，辨識進出人員及規避警方查緝，雇用陳姓女子（42歲）收取抽頭金，另雇用逃逸印尼籍女移工（30歲）負責引導賭客入場，警方接到社區通報後，前往監控蒐證近2星期一舉查獲，現場帶回8名賭客，扣得賭資16萬、帳冊1份、麻將2副等賭博器具。

中壢警分局長翁群能表示，年底選舉將至，為淨化選前治安環境，近期對各地社區大樓建立安居通報網及協助機制，確實將社區管理委員會、保全系統能量拉入，成為治安維護夥伴，深化安居通報網功能，昨晚所查獲麻將賭場，就是通報網所提供的情資才能發現，全案訊後依賭博罪移送桃園地檢署偵辦。