大貨車路口迴轉倒車 轎車撞上、駕駛斷4支肋骨

自小客車的車頭被嚴重凹損。（記者劉曉欣翻攝）

2018-09-09 11:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是馬路如虎口！台19線彰化秀水彰水路與埔鹿街口，昨晚傳出「碰！」巨響，原來是資源回收車直接在路口迴轉，迴轉不成準備倒車，後方自小客車閃避不及直接撞上，造成自小客車許姓駕駛斷4支肋骨，所幸沒有生命危險。

鹿港交通分隊長張力仁表示，這起車禍發生在昨天晚上8時許，由施姓男子（56歲）所駕駛的資源回收車，行經秀水彰水路北上內側車道，在彰水路、埔鹿街口要迴轉到南下車道，因為迴轉半徑不足，施男直接在路口要倒車，行駛在彰水路北上內側車道的許姓夫妻自小客車就直接撞上。

警、消人員到場後，由於自小客車的車頭幾乎全毀，左側車身嚴重凹損，駕駛座被資源回收車卡住，所以，先救出坐在自小客車副駕駛座的許妻，許妻自行由車輛的天窗走出來，接著再破壞副駕駛座的車門，拉出許姓男子，男子腹部肋骨斷裂4支，送醫救治，許妻臉部擦傷。

張力仁指出，由於這起意外的路口沒有禁止迴轉，資源回收車未注意後方來車，自小客車在路口應注意而未注意，肇事責任仍待進一步釐清。

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自小客車的車頭幾乎全毀。（記者劉曉欣翻攝）