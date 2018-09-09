演過《流星花園》淡出演藝圈 男星淪竊賊、賣假鞋

2018-09-09 11:00

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在當紅偶像劇《流星花園》飾演「青和」的藝人歐定興，前年上網代購一雙喊價2萬7000元的愛迪達球鞋「YEEZY BOOST 350 」，與網路買家約面交時，被買家識破涉賣假鞋而提告，歐也因此被依違反商標法起訴；歐不服一審台北地院判他拘役59天提起上訴，經二審駁回後全案確定，可易科罰金5萬9000元。

案發後，愛迪達也對歐定興提起民事求償，一審判歐須賠償10萬元，並將判決書刊登在報紙全國版上1天，歐不服提起上訴，二審智財法院認為一審的判決不符比例原則，改判不須將判決書刊登報紙，但歐仍須賠償愛迪達10萬元，民事判決仍可上訴。

前年10月13日，歐定興上網代購潮鞋，與買家談妥1雙2萬7000元的價格後，相約在超商內面交，卻被眼尖的買家發現是假貨，氣得報警提告。歐定興到案後喊冤，指鞋子的來源是上游批發商，他不知真假。

歐定興代購的球鞋型號是潮流天王、美國嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）與愛迪達合作的聯名鞋款，在全世界引起收藏熱潮，型號是「YEEZY BOOST 350 Pirate Black」，台灣專賣店於前年2月公開販售，原定價8000元，買家入手後，市場炒賣行情曾高達3萬多元。

歐定興淡出演藝圈後，多次涉竊而鬧上社會新聞版面；98年5月，歐定興涉使用萬能鑰匙，偷走停放在路邊的機車，隔月歐定興落網承認偷車，獲檢方給予緩起訴，期限1年，須服義務勞務40小時、法治教育6小時；同年12月，他又偷走在夜店結識的克羅埃西亞籍女大生的筆電，99年8月被依竊盜罪判拘役30天，得易科罰金3萬元；此案也使他偷機車獲緩起訴的前案，被撤銷緩起訴，另被法院判拘役30天，得易科罰金3萬元。