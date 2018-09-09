男燒炭釀火燒車 逃出幸無大礙

羅男小客車陷入火海，消防人員緊急引水灌救。（記者張勳騰翻攝）

2018-09-09 10:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣30多歲的羅姓男子，今天凌晨在苗栗市國華地下道旁空地，欲在車內燒炭自殺，未料釀成火燒車，車內頓時濃煙密佈，羅男受不了爬出車外，被路人送醫，幸僅輕微嗆傷，但小客車燒得面目全非，至於自殺原因，羅男低調避談。

警方調查，羅男今天凌晨0時20分將小客車開至苗栗市國華地下道旁空地，在車內燒炭自殺，在副駕駛座以烤肉網上放木炭引燃，沒想到燒到車內腳踏墊，羅男受不了車內濃煙，爬出車外，路人見狀隨即將他送醫，幸僅輕微嗆傷，並無大礙。

苗栗縣消防局據報，趕往現場，小客車已陷入火海，過不久，將火勢撲滅，整部車燒得全毀。面對消防人員詢問起火原因，羅男僅低調的說，欲燒炭自殺，不慎引發火燒車，但對自殺原因，避而不談。

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羅男小客車燒得面目全非。（記者張勳騰翻攝）