嫌拜廟儀式不對 他痛打北部男香客腦震盪、斷牙 判賠40萬元

位於台南市區的祀典武廟在二０一六年發生兩位香客為參拜方式有異見的衝突傷害事件。（記者王俊忠攝）

2018-09-09 10:35

〔記者王俊忠／台南報導〕住在北部的張姓男子，2016年到台南訪友及參拜一級古蹟祀典武廟，與台南的劉姓男子為了參拜方式起爭執，張男控劉男以台南人自居歧視其外地人參拜不懂禮節，劉還進一步揮拳猛毆其頭、臉部，造成腦震盪、牙齒斷裂，為此憤告求償。台南地院判從事鈑金工的劉男須賠醫療植牙費、慰撫金共40萬多元。

張男表示，2016年5月13日上午，他與台南的友人到祀典武廟參拜，參拜過程中，陌生的被告劉男對他參拜方式有意見，還跟著他到武廟六合堂口香爐前，以命令口吻要求他進入堂內參拜，他吞忍被告無理喝令、順應進入堂內參拜。

張男說，劉男再命令他應如何參拜，並以台南在地人自居指他參拜行為不懂禮節、令人不屑，讓他深感錯愕、覺得被告有意歧視他這位外地人的參拜形式，在拜完後表明要離開時，劉男竟出手拉他側背包往堂外走、揚言要他死，並掄拳對他頭、臉部猛毆打數次，導致頭昏傷、牙齒斷裂兩顆、鮮血直流。刑事部分，一審也判劉男拘役50天確定，因此向被告求償相關費用。

劉男反駁說，當時他見張男杵在六合堂門檻，使他無法入內參拜，即對張男說「進去拜，比較實在」，張竟回話「在哪拜，關你屁事」，接著兩人進入堂內，張指著跪墊說「不然，你跪那，我跪這，不然你要怎樣」，張還一再挑釁故意靠近他，兩人走出堂外、發生拉扯，在張的激話下爭執擴大，雙方發生扭打，會發生衝突實在是張男再三主動挑釁導致。

台南地院民事庭法官根據雙方主張與刑事判決、認定劉男確涉傷害罪，應對張男負起侵權賠償責任；刑事庭法官檢視監視器畫面指兩人相遇時是張男先貼近劉男臉部、還用右手指向劉的臉前作勢質問，在劉男毆打張男之前，張確是先以挑釁動作質問劉，但縱然對方先挑釁指責，劉也不該暴力相向。