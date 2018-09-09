出差找女同事開房間 人夫被抓姦稱省房錢

2018-09-09 10:34

〔記者錢利忠／台北報導〕已婚徐姓男子瞞著妻子與黃姓女同事約會開房間，被徐妻找徵信社抓姦，兩人當晚使用的飯店毛巾，全被徵信社帶走送驗，徐妻原以為萬無一失；但兩人卻異口同聲辯稱，為省房錢才同宿分擔費用；台北地檢署考量兩人當晚所用的毛巾等私人物品，均沒驗出精液反應，無法證明兩人發生過性關係，只好將兩人不起訴。

檢方調查，去年9月17日，徐男與黃女一同入住高雄翰品酒店，當天凌晨1點多，徐妻找來徵信社並冒充飯店員工上門敲門，謊稱要請房客移車，試圖騙前來應門的黃女開門。

因當時已是凌晨時分，黃女對門外動態心生懷疑，便先將門檔扣上，僅開啟門縫探個究竟，未料徐妻及徵信社卻按捺不住，急著撞門衝進房內抓姦，混亂中不慎把房門、電視等飯店設施及物品弄壞。

徐妻指控，黃女明知徐男已有家室，仍不避嫌與徐男一起開房間，並出示電影票根，指兩人還一起去約會看電影。

兩人庭訊時均否認婚外情，徐男辯稱自己要去台南、嘉義及高雄等地選購家具，恰巧黃女也打算南下，為了省住房費用才同宿一房；黃女則辯稱想省住房費才與徐男同宿一房，但並未同床，雙方協議由徐男付房錢，晚餐費則由她來付。

檢方考量兩人當晚所使用的私人物品，均沒驗出精液反應，無法證明兩人有發生性行為，認為不符通姦罪構成要件；至於飯店另控告徐、黃2人涉毀損房內設施的部分，因徵信社職員證稱當晚抓姦時曾撞房門入內，難認定飯店物品毀損是2人所為，一併不起訴。