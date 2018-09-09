飄洋過海當車手？澳門觀光客逛夜市「兼差」被捕

澳門籍李男到台灣觀光兼職當車手，戴口罩半夜提款被捕。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-09 10:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕飄洋過海當車手？台中市警局保安警察大隊第二中隊副中隊長林晏霆等5名員警，巡邏途經逢甲大學旁的郵局，發現一名男子戴口罩於深夜領款，員警盤查時，他趕緊竄入暗巷企圖躲不，被警方追逐逮捕，員警詫異發現，此人竟是來自澳門的李姓觀光客（20歲），他宣稱在台中市旅遊時被搭訕，對方用5000元代價聘請當車手，還強調「領了錢回去澳門，絕對不會被抓」，他共領款6萬元被捕，依詐欺罪嫌法辦。

李男說，搭訕他的人會講粵語，對方宣稱也是澳門人，「我們是同鄉」，到台灣的時間比較久，在台中市見到「同鄉」相當高興，可以介紹兼職工作機會給李男，「你可以一邊在台灣自由行，一邊賺錢」，每次領款的酬勞是5000元，對方還強調，領了錢就回澳門，台灣警察絕對抓不到。

中市警局保大隊第二中隊副中隊長林晏霆率領4名員警，上月31日凌晨0時許，巡邏經過臺中市西屯區河南路二段的逢甲郵局，發現1名男子深夜戴著口罩，形跡可疑在郵局提款機提款，員警趨前盤查時，此人見到警察，迅速轉入暗巷企圖規避盤查，警方快步追緝後，發現是澳門觀光客李男，身上共有郵政金融卡1張、手機1支及剛盜領的現金6萬元。

自稱無業的李男說，自己從澳門來台灣台中觀光，上月29日入境，預計自由行7天，入境第2天（30日）晚間，在逢甲商圈逛夜市時，遇到1名操著廣東腔的男子搭訕，以5000元的代價聘他擔任車手，他有點害怕，等到31日清晨，才趁著夜黑到郵局提款機提領6萬元，隨即被警方逮捕查獲，不過，警方擔心他不是單純觀光客，而是詐欺集團用觀光之名，聘僱吸收外籍人士到台灣當車手，領完錢之後立即出境，讓警方難以查緝，警方先依詐欺罪嫌移送法辦，因他無居所，檢方聲請羈押獲准，檢警並持續追查詐騙集團上游。（10:54更新）

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