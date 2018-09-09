台南勇警陳弘源病故 市警局追認刑事小隊長

台南市警局長黃宗仁（右）追認病故偵查佐陳弘源為刑事小隊長，由陳遺孀代表接受。（記者王俊忠攝）

2018-09-09 10:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市刑警大隊偵六隊偵查佐陳弘源在今年8月初檢查赫然發現罹患鼻咽癌，不幸在9日1日病故，身後留下遺孀與兩名就讀國小的年幼子女，市警局為協助遺屬後續生活、發起「警心行動」，希望警界與各界民力慨捐愛心，助陳弘源遺屬度過難關。

陳弘源告別式在今天上午於市立殯葬所舉行，市警局長黃宗仁與警局相關科室、刑大、分局等單位主管、同仁及各級民代都到場弔唁、表達無盡哀思。黃宗仁並代表警局頒發刑事小隊長追認狀、追認陳弘源為小隊長，警局說明，陳弘源今年升任小隊長的積分排名在前3名，能獲得升任，因此黃局長特地追認為小隊長，表達對陳弘源維護治安工作的肯定。

告別式完成後，警局同仁在靈堂門口列隊、行舉手禮目送陳弘源靈柩移靈，致上最高敬意。

47歲的陳弘源是警員班132期，在永康警分局警員任內考上偵查佐，先後在白河、新化及市刑大服務，專長偵辦槍毒案件，辦案績效優異，今年初才破獲1件販毒案，向上溯源3層逮到藥頭，並起獲1把改造槍枝。

陳弘源辦起案來十分認真、可在辦公室待上一整天，休假時常主動加班工作，默默做事不必長官操心，隊上長官形容他「辦案認真、使命必達」、「誰被他鎖定，難逃法網」，有機會在今年升任小隊長。

7月底時，陳弘源上班期間突然覺得喉嚨沙啞、身體不適，到市立安南醫院檢查，赫然發現已是鼻咽癌末期，腫瘤也已轉移到肝臟。躺在病榻上的陳弘源還不忘向長官交代工作內容。長官與同事探望時都感到不捨與難過。

因為陳弘源是家中經濟支柱，面對突來噩耗，其妻幾乎崩潰難以接受。刑大偵六隊長吳俊宏與刑大同事協助善後，台南市警局除給予撫卹金、也發動「警心行動」，請員警同仁與各界民力自由捐款幫助陳家，1百元不嫌少，集眾人力量，力量就無窮大。捐款洽詢電話（06）2553360。