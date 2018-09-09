藥頭租公寓開「藥」局 落網臉發白裝毒癮發作

警方將顏男送辦。（記者陳文嬋翻攝）（記者陳文嬋攝）

2018-09-09 09:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 高市警方今表示，1名顏姓藥頭租公寓開「藥」局，卻藏身旅館躲警查緝，警方兵分二路搗破毒窟，查獲6人起出百公克毒品，其中顏男落網臉發白，還裝毒癮發作，更當場「剉賽」，仍被警方依販毒送辦。

高市鳳山警分局偵查隊緝毒小組日前接獲線報顯示，顏男以三民區1戶民宅為據點，開「藥」局販毒，經常有人前往交易，並在屋內吸毒、開毒趴，導致出入人員十分複雜，破壞社區安寧，更造成社會危害。

警方接獲情資後，立即成立專案小組，報請地檢署指揮偵辦，由於顏男與陳姓前妻為躲警查緝，藏匿前金區1家旅館，經警方跟監蒐證，日前見時機成熟，先逮捕顏男陳姓前妻（34歲，有毒品前科），身揹3條毒品通緝，現場查獲持有毒品海洛因1包0.28公克。

警方待顏男稍後外出時，將他壓制逮捕，現場查獲持有毒品海洛因10包共69.73公克、安非他命2包共20.93公克、毒品吸食器1支、電子磅秤1個、分裝袋1包等證物。

警方隨後帶同顏男搜索三民區租處，當場查獲4人在場，因其中1名許男（47歲）身上持有毒品海洛因1包0.95公克，房內更查獲毒品海洛因4包共14.98公克、安非他命1包3.82公克）、電子磅秤1個、吸食器1個、夾鏈袋1批等證物。

警方表示，顏男（40歲，有毒品、殺人未遂等前科），他到案否認販毒，嚇到臉色蒼白，自稱毒癮發作，精神狀況不佳，只能保持緘默、無法應訊，但全案事證充足。

警訊後將顏男等3人依毒品罪嫌移送送辦，另3人採尿送驗依毒品罪嫌函送法辦。

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