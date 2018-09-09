年輕警察亂把妹 把女網友肚子搞大後始亂終棄

台北市警局一名謝姓警察替代役男，日前把網路上結識的女網友肚子搞大，不料卻始亂終棄，甚至一度人間蒸發。（情境照）

2018-09-09 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市警局一名謝姓警察替代役男，日前結識一名女網友，雙方火速展開交往約2個月，謝男上月以個性不合為由提分手，女網友卻表示自己已懷有謝男骨肉，不料謝男始亂終棄，甚至一度人間蒸發，事件鬧到上級長官知道後，謝男才出來面對，目前雙方正循法律途徑調解中。

《蘋果》報導，謝男現年30歲，畢業於某國立師範大學研究所，5年前高分通過警察三等特考，今年初收到兵單，服役前是二線二星警官，今年底役期滿後，將復職到原本的工作崗位。

報導指出，女網友指控謝男利用警職身分，愛在網路上亂把妹，她與謝男約出遊後不久兩人就決定交往，不料僅2個月謝男就提分手，但當時女網友已懷孕，不願與謝男分開。

謝男聽到懷孕後，卻開始冷落女方，甚至一度消失，女網友只好找北市議員應曉薇出面協調，上月應曉薇質詢時也批評台北市警察局長陳嘉昌未做好警察替代役管理責任。

雙方上月中經由律師當證人簽下協議書，謝男承諾，只要確認孩子是自己的，就要給女網友精神補償、人工流產、養身體的費用一共23萬元。謝男所屬的機關調查後，依規定對謝男記過一次、禁假2天，並呈報役政署、警政署。