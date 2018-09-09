上網揪「北越砲兵團」 旅行社業代「少一步驟」判刑4月…

有兒少不宜的網站內容，應設「過橋頁面」，以免觸法。（記者吳政峰攝）

2018-09-09 00:03

〔記者吳政峰／台北報導〕網路上常有人組團跨國買春，陳姓旅行社業代如法炮製，慘被判刑4月！

陳男去年突發奇想，在旅遊網上招攬「好色客」參加「北越砲兵團」，沒想到被依圖利刊登使兒童遭受有對價性交訊息罪法辦，台北地方法院認為，團員與小姐雖均為成人，並無兒童，但兒少只要有機會看到陳男PO的性交易訊息，這項罪就成立，仍判他4月徒刑。

北院強調，這類色情訊息若無採取隔絕措施，把接收人限制為18歲以上之人，就可能向兒童及少年等不特定多數人傳布，具有危險，換言之，陳男應設「18禁」門檻卻未設，因而被定罪。

陳男負責北越旅遊機票、住宿等工作，去年7月間，在「小安旅遊網」上張貼「北越髮廊MM的費用。短打（做一次）大約370元台幣（讓弟弟吃到飽為止）」、「過夜（無限次數）大約1150~1500台幣…」等訊息，被網路巡邏警察發現，移送台北地檢署偵辦。

北檢認為，陳男意圖透過此方式牟利，訊息也沒有對未成年者做隔絕措施，可能讓兒童或少年看到，進而被引誘、暗示從事有對價的性交及猥褻，依兒少性剝削條例起訴。

陳男大驚，辯稱為了賺取機票與住宿的圖費價差，絕無媒介色情，而且旅行社會篩選客人，不可能讓未成年者參加砲兵團，北越的髮廊小姐也都滿20歲，沒有引誘兒童或少年從事性交易的可能。

但北院認為他搞錯重點，只要刊登使兒童或少年有遭受有對價性交、猥褻行為之虞的訊息，又沒有架設「過橋頁面（18禁按鈕）」，就已觸法，與之後有無真正發生性交易無關，而本罪原為3年以下徒刑，但陳男承認是為了賺錢，因此涉犯較重的「意圖營利」之罪，本刑最重5年。

一名陳姓賣淫女日前在網路論壇上刊登露乳照，附上性交易價錢，被依同罪起訴，但法官認為她有設置「18禁按鈕」門檻，已盡阻絕未成年人觀賞的義務，判她無罪。