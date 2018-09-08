雨災！萬里野柳舊隧道 2顆百噸巨石砸落封路

萬里區野柳舊隧道往金山方向，晚間發生坍方，2顆巨石掉落路面，剛好一前一後擋住兩線車道。（記者林欣漢翻攝）

2018-09-08 20:49

〔記者林欣漢／新北報導〕 雨炸北北基，新北市萬里區野柳舊隧道往金山方向，晚間發生坍方，2顆巨石掉落路面，目測總重超過200噸，一前一後，剛好擋住兩線車道，所幸事發時沒車輛通過，警方已到場疏導交通，考量安全，暫時不開放人車通行，請民眾繞道。