夫和女球友游完日月潭嘿咻？妻氣炸求償百萬

新北市一名人妻發現老公與女球友有「我很想你」等曖昧訊息，逼問後老公坦承外遇。（情境照）

2018-09-08 17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻發現老公與女球友有「我很想你」等曖昧訊息，逼問後老公坦承外遇，人妻不滿老公跟女球友到南投參加泳渡日月潭活動，並過夜嘿咻，得知大姊過世也不趕回家見親人最後一面，愛家的老公變成滿口謊言的男人，害她自殺想不開，怒向女球友求償100萬元，女球友否認與人夫發生性行為，供稱是人夫有意追求，不知其已婚身分，新北地院認為人妻舉證不足判敗訴，可上訴。

人妻指控，她與老公、女球友是同一球隊成員，女球友不可能不知道老公已婚身分，卻經常邀約老公慢跑、游泳、爬山，爬完山後兩人都會到摩鐵嘿咻，去年7月兩人還報名泳渡日月潭，同年9月23至24日一同南下參賽，並在魚池鄉過夜享受魚水之歡，去年10月她幫老公處理事務需使用其手機Line，突然接到女球友傳訊詢問老公：「你回到家了嗎？」

人妻查覺有異，回看兩人對話，竟出現「我很想你」、「抱你」等曖昧文字及圖片，無法接受老公出軌，她情緒失控意圖自殺被救回，老公跪求原諒悔過，保證不再與女球友來往，但事後發現兩人仍「勾勾纏」，怒而向女球友求償100萬元的醫療費及精神慰撫金。

女球友則反駁，球隊會員近200人，每人打球時間皆不一致，會員名字並不會註明是誰的配偶，所以不知道告訴人是誰的配偶，去年4月，她參加社員大會，結識一起打球的人夫，兩人愛好運動因而熟識，人夫稱幾年前配偶因乳癌往生，傷痛到現在還無法釋懷，並未提及已再婚，直到去年9月才稱已再婚，但抱怨妻子有強烈控制欲及精神疾病，他很後悔再婚。

女球友並否認兩人有發生性行為，表示有告知人夫解決家庭問題、恢復單身後兩人再交往，人夫也向她保證會離婚，但沒多久便稱妻子因受不了刺激已進醫院，他決定回歸家庭，切斷彼此聯絡，如今夫妻倆已恩愛如昔，卻突然對她提告求償，懷疑夫妻倆有共同詐欺可能，主張駁回聲請。

法官勘驗女球友手機查無與人夫聊天內容，人夫手機line對話也未坦承與女球友交往，兩人僅互傳風景照及旅遊網址，並無親密合照，認定人妻舉證不足，加上人夫稱為避免刺激妻子及影響家庭和諧拒出庭作證，法官因此駁回人妻求償。

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