查緝逃逸外勞被控非法搜索 竹縣府澄清

業者說，圖中外籍監護工「阿武」事發當天要上3樓宿舍取居留證供檢查，結果移民署官員一把抓住她的手後就一起上樓，在沒有搜索票下就進入到他們的私人空間進行稽查。（記者黃美珠攝）

2018-09-08 16:11

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣某私人小型長照機構日前被移民署、縣府勞工處等單位合組的專案稽查小組到場檢查有無非法雇用逃逸外勞，最後並無所獲。業者事後質疑檢查過程涉嫌非法搜索其建物3樓的私人空間、也就是宿舍區，已引起同業寒蟬效應，大家擔憂自己會不會是下1個「被非法搜索」對象。縣府勞工處表示，依就業服務法，專案稽查範圍及於整個機構範圍，不需搜索票，業者若拒絕配合，依法還會被重罰。

移民署新竹縣專勤隊也表示，事發當天他們聯合縣府勞工處、新竹縣調站、海巡單位等多個單位到場執勤。因現場的外籍監護工居留證都在機構的3樓宿舍，所以他們隨這些移工上樓檢查居留證。

期間他們請這些外籍監護工打開衣櫥，連同沒有遮蔽的床鋪底，讓他們順便目視一下就離開，並無外傳翻箱倒櫃的搜索行為。

這家機構業者受訪說，他們成立6年多，3年前雖曾被人檢舉非法雇用逃逸外勞，被經聯合稽查還他們清白。

6日早上8點半左右，移民署、勞工處的官員約10幾人大陣仗到場說要做檢查，當時他人在外還沒到達機構，兒子睡在3樓宿舍還沒起床，現場只有1名行政人員。

業者說，1名叫「阿武」的外籍監護工因居留證放在3樓宿舍，想上樓取證供檢查，沒想到移民署官員竟直接抓了「阿武」的手就奔3樓，要求宿舍內另名監護工打開衣櫥等給他們看。

業者說，上次的檢查，官方都只待在1、2樓的公共空間，這次卻大動作衝到3樓「私人空間」檢查，在沒有搜索票下，這樣對嗎？

不過他們也很擔心，現在事情鬧大，除了同業害怕自己也會成為下1個被違法搜索的對象，他們更怕自己的機構會被官方挾怨報復。

新竹縣政府勞工處處長唐維德說，前述聯合或專案稽查都是專門在查緝逃逸外勞，由於人是活的、會跑，所以執行範圍自然包含整個機構的區域，不管是辦公室、廚房、院民住所、還是工作人員宿舍，這都是可以檢查的範圍，也都不需搜索票就能進行。過去他們就曾在1次稽查中，查獲多名逃逸外勞躲在宿舍的3樓天花板內，如果沒有進入宿舍，就不會發現。

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