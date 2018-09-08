高市苓雅區大樓火警 民怨樓梯堆雜物

中華四路大樓冒火苗。（記者黃旭磊攝）

2018-09-08 15:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕苓雅區中華四路一處大樓下午失火，幸未造成傷亡。

轄區警消表示，今天下午1點31分許，中華四路一處18樓大樓冒出火苗，火勢從2樓宗教藝品店竄出，燒毀經書及佛教藝品，3樓傢俱也遭波及，火勢於半小時內控制，所幸沒有住戶受傷受困，起火原因由火場調查員調查。

火場附近有寵物美容店，濃煙往高樓竄升，情勢危急，住戶掩鼻逃生，也有民眾抱狗逃生，怒批樓梯堆積雜物，差點逃不出來。