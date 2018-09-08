破獲北部最大傳播妹平台 傳出欺壓少女逼迫性交易

新北檢警破獲北部最大傳播妹平台「魔鏡傳播娛樂」，逮獲主嫌陳志雄，圖為其座車。（記者吳仁捷翻攝）

2018-09-08 15:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子陳志雄擔任號稱北部最大的傳播妹平台「控台」，透過網路吸收了近千名傳播妹，他明知這些傳播妹中有許多未成年少女，仍派遣少女到桃園、大台北等地KTV、摩鐵及私人會所兼差，除陪酒，還有吸毒及媒介性交易，連自己未成年女友都推下海，檢警蒐證後將這名控台依「兒少性剝削防制條例」移送法辦，續追幕後案情。

新北檢警調查，38歲男子陳志雄為北部地區最大的傳播妹控台，4年多前透過網路陸續吸收了近千名沒有經紀人的兼差傳播妹，在WeChat創了數個連絡群組，這些加入群組的兼差傳播妹中包含了近百名的未成年少女，年紀最小的僅14歲，陳男當控台這4年多獲利超過500萬。

今年7月1日「兒少性剝削防制條例」修法公布前，陳男涉及犯行僅構成罰款，但修法公布後，檢警追出，陳男多利用少女無知想多賺錢，威逼利誘下派遣少女前往吸毒轟趴，或派遣後媒介性交易，甚至連自己少女女友都推下海，派遣到有S需求的轟趴現場，女友到場後發現拒絕逃離，2人也因此分手。

檢警接獲相關情資，展開調查蒐證，初步發現10名少女傳播妹懵懂無知、受害，其中1名年紀最小才14歲，部分少女不勝酒力，被派去毒轟趴，卻變相衍生性交易，而這些少女傳播妹更在陳男威逼利誘下，被迫從事性交易，部分面貌姣好卻未成年的傳播妹，被派往飯局趴，酒酣耳熱之際半推半就下進行性交易。

檢警見時機成熟，將10名被害少女訪談偵訊，由社會局安排安置，一併逮捕陳男；警訊間，陳男否認犯行，因被害人指證歷歷，訊後陳男被依兒少性剝削、妨害性自主、妨害風化及人口販運移送，檢察官聲押獲准，因相關證據顯示仍有許多被害人，檢警仍擴大追查大。

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