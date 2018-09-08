小組差1案達標 員警求媽祖保佑隔天就破毒品案

2018-09-08 14:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕媽祖真的是慈悲為懷，不但保護著百姓平安，也保佑著波麗士大人破案。

中市一名員警，因為8月份自己所屬的小組差破一案就可達到績效，因為是雲林人，便利用休假到烏日的六房媽廟拜拜，祈求媽祖保佑，第2天小組就破獲一件毒品案，查到嫌犯持4公斤多的毒品，該名員警感到媽祖靈驗，並與小組成員都帶著水果來還願，感謝媽祖的保佑。

一位中市員警，因為是雲林人，而六房媽是來自雲林，因此平時放假時都會跑到烏日的六房媽拜拜。

由於8月份小組還欠破一案才能達到上級要求的績效，他便在休假時，到烏日六房媽廟拜拜，祈求媽祖能讓他的小組能在8月底前再破一案。

沒有想到第2天晚上，22日深夜，他與小組執行巡邏的勤務，在北屯區發現一名男子行跡可疑，該名男子見到警盤查時眼神不停東張西望手腳緊張發抖，該名員警及小組成員覺得有異，便進行盤查，竟查獲3級毒品K他命含袋重1.01公克，二級毒品毒咖啡包分5大袋裝共252包總重約4.3公斤。

該名員警與其成員查獲毒品案，達到了績效，大家都鬆了口氣，也感受到媽祖的保佑，不但保佑民眾減少被毒害，也保佑波麗士大人能完成使命。

該名員警與小組帶著水果一同到六房媽廟拜拜還願，台中六房媽會理事長黃義村講了此一故事，黃義村表示，六房媽先前還保佑了一位員警，找到失竊的車輛，他表示，媽祖真的是慈悲為懷，幫助了塵世中的善男信女。

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