「金山阿姊」橫行 母子檔販毒雙雙落網

2018-09-08 14:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局根據逮獲的毒蟲線報，得知新北市金山萬里地區有一母子檔藥頭，專供金山、萬里地區毒品，64歲的陳婦還獲得「金山阿姊」的稱號。

萬華偵查隊經成立專案小組調查，透過長期蒐證，得知涉嫌販毒的「金山阿姊」為陳美雪，兒子為39歲的李英傑。

警方前往基隆市萬里區加投路陳嫌住處搜索，起獲安非他命3包、吸食器、分裝袋、行動電話2支等贓證物。當場逮捕陳婦母子檔，及下游陳姓藥腳3人。

警方全案詢後，依販賣毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及下游藥腳。

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