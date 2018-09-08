茶葉PK鹹豬肉！同村2參選人同時涉賄被抓

彰化警分局今宣布查獲芬園鄉某一村2村長參選人賄選疑案，查扣一批證物。（記者張聰秋攝）

2018-09-08 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕村長選戰變成禮品PK戰？彰化警分局今天宣布查獲賄選疑案，芬園鄉同一村2名村長參選人61歲徐姓女子和61歲莊姓男子，他們分別涉嫌送出茶葉禮盒及鹹豬肉給村民，警方昨天（7日）帶回2名參選人、1名樁腳和30名村民，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法偵訊調查，訊後2位參選人各被10萬元交保，其餘請回。

這起案件，昨由彰化地檢署檢察官施教文指揮，與彰化縣警察局刑事警察大隊偵三隊、彰化縣調查站，兵分20幾路前往疑似行賄徐姓、莊姓參選人及選民家中搜索調查，查獲徐姓及莊姓村長參選人，分別涉嫌以茶葉禮盒及鹹豬肉，送給選區具有投票資格的選民。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦說，該芬園鄉村長選戰共有2名參選人登記參選，警方日前接獲疑似送禮品的賄選線報，昨天查賄專案小組出勤，初步查獲莊姓參選人以8兩重鹹豬肉（市值約300元）向選區內選民行賄，徐姓參選人則以4兩裝的茶業禮盒（市值約300元）涉嫌行賄，現場分別查扣茶葉禮盒22盒、鹹豬肉2塊等證物。

鐘振邦表示，經查，徐女買進20台斤茶葉，分裝每盒成4兩裝送給選民，已經送給80多名選民，有些送1盒、有些送2盒，另名莊男做了300台斤鹹豬肉，送給80多人，因為聽到被人檢舉賄選的風聲，還沒有送出去的鹹豬肉，多數都拿去烤肉吃進肚了。

警方轉述徐女和莊男的說法，他們向警方供稱，因為中元普渡才送茶葉、鹹豬肉給村民，跟賄選無關，不過，警方查扣禮品中同時查獲面紙文宣品，部分收到禮品的村民也向警方供稱，接到禮物時，對方有請託選舉時請支持。

莊男則否認涉賄，他表示，鹹豬肉1塊60元，每年都會拿出來與村民分享，被疑賄選，他也很無奈，繼續以平常心參選。