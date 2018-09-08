地方媽媽販毒應判死刑或無期 法官憐憫減刑2次

2018-09-08 12:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕育有子女的陳姓媽媽，2015年8、9月間，將一、二級毒品免費提供給3名毒蟲，又兩度賣海洛因給王姓男子，王男卻賒欠9000元購毒費，陳女沒賺到錢，甚至「倒貼賠錢」，卻面臨死刑或無期徒刑的重罪，法官憐憫她，先以她「自白」為由減刑，從死刑、無期徒刑減輕至15年徒刑，再以陳女非大盤毒梟，只是「互通有無」，販毒無獲利或獲利甚低，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」再減刑一次，從15年減輕至8年徒刑，可再上訴。

判決書指出，陳女在2016年8月至9月，分別將一級毒品海洛因與二級毒品甲基安非他命，3度無償提供給2名下游毒蟲吸食，並於同年8月與9月，兩度賣海洛因給王姓男子，索價9000元，王男賒欠尚未支付，陳女就被南投縣警局刑警大隊逮捕法辦。

南投地院審理時，認為陳女免費提供毒品給人吸食，以及賣一級毒品等犯行，分別觸犯毒品危害防制條例第4條，「轉讓第一級毒品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」，「販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒者，得併科2000萬元以下罰金」等罪，依法律規定，陳女應判處死刑或無期徒刑。

不過，南投地院法官憐憫陳女，認為陳女被捕之後坦承認罪，「自白」可以減刑，死刑或無期徒刑，減刑之後是15年至20年徒刑，陳女雖於被捕之後，向警方供出毒品的來源，但警方沒有依據陳女線索找到上游毒販，雖不能依毒品危害防制條例第17條規定，「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，但陳女沒有前科，販毒亦無獲利或獲利甚小，要判處陳女15年至20年重刑，仍猷嫌過重。

法官認為，大盤毒梟販賣鉅量毒品，與小盤毒販零賣少量毒品，危害社會程度有所差異，法律最低本刑都是無期徒刑，縱使減刑，還是15至20年重刑，陳女只是毒癮者之間彼此互通有無，對社會危害有限，犯罪情節也非重大，如判處最低的15年徒刑，還是太重，陳女犯罪情狀狀顯可憫恕，援用刑法第59條再給予減刑，從15年減刑至8年（含無償轉讓一、二級毒品）。

檢察官與陳女都不服判決，上訴台中高分院，但二審見解與一審相同，維持8年原判，可再上訴。

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