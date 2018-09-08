指南宮健行活動 警方宣導反毒、反詐宣導

2018-09-08 11:53

〔記者邱俊福／台北報導〕北市稅捐稽徵處文山分處今天上午於指南宮辦理登山健行活動，轄區北市警文山一分局指南派出所趁此人潮眾多的機會辦理犯罪預防宣導，配合「掃毒、防詐騙」，希望能強化民眾正確預防詐騙常識，共同掃除毒品，打造安全無毒的幸福家園。

指南派出所警員在指南宮活動現場發送宣傳單，針對民眾的提問耐心講解，加強現場民眾對「ATM解除分期付款」、「假冒公務機關詐騙」等常見的詐騙手法警覺性，並藉由介紹新興毒品態樣及住戶涉毒特徵等，以期民眾如發現社區內有涉毒情事，能勇於即時反應通報。