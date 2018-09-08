抗癌多年憂健康盼再見半世紀舊識 警收信助重逢

2018-09-08 11:48

〔記者邱俊福／台北報導〕「我今年已經70多歲了，不知道這輩子還有沒有機會再相見」，北市1名郭姓7旬老翁，上月初寫信給北市警信義分局六張犁派出所，表達自己抗癌13年，想找中學的同窗范姓摯友敘舊，警員何佩錦接到尋人超級任務後，最後根據范男是陸軍軍官退休的線索，向退輔會求助，終讓2人聯繫上，了卻郭翁多年來的心願。

警方說，上月初，六張犁派出所收到郭翁來信，希望員警能協尋一位失聯50多年的中學同窗摯友范男，所長王明生接獲該信件後，發現郭翁抗癌多年，希望能幫他找到心中掛念已久的舊識，旋即指派員警何佩錦聯繫郭、范兩人曾就讀的中學，試著找到范男聯繫方式。

郭翁信中表示，自己年過7旬，已抗癌13年，許多癌友都走了，惟恐自己時日不多，希望員警能協尋心中一直掛念著的范男。他表示，學生時代2人非常要好，范男有什麼好事總會記得分享給自己，因此希望在有生之年還能再見一面，一起吃個飯、聊聊天。

何員隨即依據郭翁信內提供的資訊，聯繫2人曾就讀的中學，但因年代久遠，許多當時的資料已落失，無法查到聯繫資料，而郭翁信件內曾提及范男為陸軍軍官退休，何員轉而向退休榮民宿舍聯繫，無奈查詢後皆回覆查無此人。

何員靈機一動，也許范民並未居住於台北市的退休榮民宿舍，進而聯繫國軍退除役官兵輔導委員會請求協助，退輔會請何員聯繫郭翁，在徵得郭翁同意後將信件轉寄至退輔會，待查詢到范男的聯繫資訊，再代為將信件轉交予范男，果皇天不負苦心人，何員在上月14日接獲退輔會好消息，表示已尋獲范男，並將信件交付，讓范男自行與郭翁聯繫。

上月底，警方接獲郭翁來電，表示范男目前住在外縣市，2人已聯繫上，非常感謝熱心協助，讓自己在所剩不多的時日裡，還能再與學生時代的舊識重新聯繫，了卻多年以來的心願。