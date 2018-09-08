士官涉罵上級「狗、神經病」 非侮辱、沒指明改判無罪

台中高分院認為2人留言沒有具體指明對象，「神經病」與「狗」等留言，只是抒發情緒，並非侮辱之詞，改判兩人無罪確定。（資料照）

2018-09-08 10:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍砲兵58指揮部砲二營的吳姓女中士，不滿營區上尉陳姓後勤官，在她休假時來電要求她改善缺失，在臉書上辱罵曾得過忠勤勳章的陳姓上尉是「神經病」、「廢料」，同單位林姓士官長見到後，也留言附和辱罵「狗改不了吃屎」，被陳姓上尉一狀告到法院，台中地院依軍法公然侮辱長官罪，分別判處罰金10萬元、5萬元，不料，2人上訴二審，台中高分院認為2人留言沒有具體指明對象，「神經病」與「狗」等留言，只是抒發情緒，並非侮辱之詞，改判兩人無罪確定。

判決書指出，吳姓女中士於2015年5月19日休假，卻接獲陳姓上尉後勤官的電話，指上級督導行車安全的缺失尚未改善，吳女商請在營區內的一名士兵幫忙改善後，於臉書中發文「被亂了一整個早上真的是超級靠北的，你這個廢料，自己耍廢就算了，不敢承認還告狀，你可以領忠勤盃了啦」，「我只要一休假，就要承受你的找碴」、「有病吃藥不要吠」，「我對神經病有耐心「，直指陳姓上尉是「神經病」、「廢料」與「找碴」，林姓士官長見到後，也留言「辛苦了！這種人就是狗改不了吃屎」。

陳姓少尉得知後，一狀告上法院，台中地院審理時，吳姓女中士辯稱，當時因父親住院，又接到上尉來電，心情差而發洩情緒，無侮辱長官之意，況且她沒有指名道姓，林姓士官長則辯稱，他只是安慰吳姓女中士，「狗改不了吃屎」，是「舊習難改」的俚語，沒有侮辱長官之意。

台中地院卻認為，兩人雖未指名道姓，但營區內只有一名後勤官，且陳姓上尉曾獲得忠勤勳章，兩人又是長官下屬與職務代理人關係，當時上尉並未休假，兩人辱罵對象，可識別出就是陳姓上尉後勤官，據此依軍法的公然侮辱長官罪，判處吳姓女中士罰金10萬元，林姓士官長罰金5萬元。

兩人不服判決上訴，仍辯稱留言只是抒發情緒，沒有具體指明對象，台中高分院則有異於台中地院的見解，二審認為，吳姓女中士只是心裡不快而抒發情緒，「神經病」非辱罵之詞，而是形容「行事反覆不定」，至於「狗改不了吃屎」，則是指不好個性習慣永遠不會改，類似形容出言不遜的「狗嘴吐不出象牙」，並非侮辱之詞，且「狗」、「神經病」的指涉對象不明，據此改判無罪，全案確定。