高雄驚傳裸男躲速食店女廁露屁股 女童嚇壞

高雄仁武區一家速食店女廁出現裸男不關門，光著屁股對著要上廁所的女童，女童家人雖已報案，但男子尚未落網。（記者黃良傑攝）

2018-09-08 08:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市仁武區速食店女廁傳裸男露屁，嚇壞7歲女童，女童父親怕有下一個受害者，向警方報案指控裸男「公然猥褻」，但仁武分局認為只是性騷擾，令當事人難以接受，警方調閲影像發現，裸男竟曾在女廁逗留1個多小時，全案偵辦中未逮獲怪男。

婦幼隊認為裸男有故意讓人瀏覽觀賞意圖，也有以全裸身體嚇人，可以「公然猥褻」案受理，經通知派出所願意修改報案三聯單紀錄，並向受害女童的父親強調，會朝「公然猥褻」案偵辦。

陳姓男子表示，上月27日傍晚帶妻女到仁武一家速食店，當時發現有男子一直朝妻女看，後來7歲女兒尿急上廁所，上完廁所回來後，女兒沒有明顯異狀，但覺得時間比平常久一些，他未多問便返家，回到家後父女聊天，女兒才哭著說上廁所時，在女廁看見全身赤裸的怪叔叔。

陳男不希望再有下個被害人，立刻向派出所報案，女童表示女廁有2間，可怕叔叔全身赤裸，站在第一間廁所、不關門，還屁股朝門外轉頭看她，嚇得她差點尿出來，趕快跑到另一間殘障廁所。

父女當晚趕向派出所報案，警方陪同下調閱相關監視器畫面，發現怪男竟在女廁內逗留約1小時後才出來，這名男子當天穿淺色衣服，長袖，由於下著大雨，相關特徵不是很明顯；家屬表示，女兒事後半夜還會做惡夢，希望警方盡快將男子繩之以法，不要再有下個受害者。