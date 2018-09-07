薔薔爸踢爆房屋詐貸 主嫌陳國帥遭聲押禁見

主嫌陳國帥（中）。（記者溫于德攝）

2018-09-07 23:09

〔記者溫于德、陳恩惠／台北報導〕前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，踢爆中華地政士事務所涉嫌騙屋詐貸，經士林地檢署帶回、通知10人到案後，聲押禁見掛名負責人朱克立獲准，其他人等分別由檢方諭令或法官裁定1至12萬元交保；至於在逃50歲主嫌陳國帥，今天中午與女友人出門用餐時遭警拘提到案，稍早已遭聲押禁見。

北市大同分局根據陳嫌通聯紀錄，昨晚發現陳得知檢警發動搜索後，駕著賓士轎車在雙北地區四處躲藏；而警為追緝也一路尾隨，當晚間在內湖地區意外發現陳嫌駕車出沒，認為可能出沒在文德路210巷的女友人住處，前往埋伏，果真見到陳嫌晚間9時駕車進入，但因未取得搜索票，警員於是在外守候，直到今天中午，終於見到陳嫌與女友人出門用餐，持搜索票上前逮人。

據悉，陳國帥到案前已知內湖公司和處所等地遭警調搜索，且包括人頭負責人、代書在內的10名相關員工已被帶走，趕緊將留在身上的7支伯爵、勞力士等名錶拿去典當，取得200萬元現金後，開400餘萬元的賓士休旅車為家，四處躲藏。

陳男今到案後辯稱，「我沒有不處理呀？我會處理的啦！」仍被移送法辦，遭聲押禁見。

至於本案其餘被告方面，檢陸續諭令陳國帥女友在內人等5人1至10萬交保；法官則裁定朱克立聲押禁見、事務所代書沈咨凡10萬、法務李孟烽12萬、業務經理林男8萬元交保。