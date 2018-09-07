9/7 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-09-07 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月7日）開獎的第107000076期大樂透、第107000119期雙贏彩及第107000215期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000076期大樂透中獎號碼為「02、08、14、21、37、44，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注獲得，每注可得5萬3195元；肆獎共72注獲得，每注可得1萬4723元；伍獎共1499注獲得，每注可得2000元；陸獎共1630注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬6069注獲得，每注可得400元；普獎共2萬6915注獲得，每注可得400元。

第107000076期49樂合彩中獎號碼為「02、08、14、21、37、44」，四合摃龜；三合共63注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2692注中獎，每注可得1250元。

第107000119期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、07、09、10、14、17、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共450注中獎，每注可得500元；肆獎共5384注中獎，每注可得100元。

第107000215期今彩539中獎號碼為「19、23、27、31、32」，頭獎摃龜；貳獎共300注獲得，每注可得2萬元；參獎共7552注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2926注獲得，每注可得50元。

第107000215期39樂合彩中獎號碼為「19、23、27、31、32」，四合共23注中獎，每注可得21萬2500元；三合共580注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬610注中獎，每注可得1125元。

第107000215期3星彩中獎號碼為「499」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000215期4星彩中獎號碼為「0984」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」