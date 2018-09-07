停車問題又砸鄰居玻璃 男子這次遭警強制送醫

監視器拍下51歲謝姓男子，為了土地使用問題，持棍砸毀黃姓鄰居家的窗戶玻璃。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-07 21:36

［記者陳恩惠／台北報導］住在台北市內湖區成功路二段的謝、黃姓民眾，2家由於長期停車糾紛，積怨已深，本週二（4日）晚間，51歲謝男又持長棍砸了黃家的窗戶玻璃，北市警內湖分局文德派出所據報，前往了解時，謝男從暗處衝出找黃家人理論，員警見狀企圖以辣椒水壓制，被謝跑回家躲藏；黃男今正式提告，警方考量謝男多次藉故滋擾鄰居，今天將謝男強制送往專業醫療單位，全案將依毀損、傷害、妨害名譽、恐嚇等案函送。

警方說，上月父親節當晚8時，謝男酒後見黃家21歲小兒子在屋外抽菸，謝出言挑釁，黃男氣得出拳毆打謝，遭黃父制止，反遭謝誤認黃父是助陣，於是揮拳打黃父，小兒護父再次與謝扭打，大兒聞聲出來查看，黃家父子3人合力將謝壓制在地並報警，由於現場有根長鐵條，大兒請表姊拿走，反遭謝控告遭黃家4人圍毆，雙雙互控，兩家5人全依現行犯移送，謝在警局候訊室的鐵籠內，又將黃家小兒手打斷，傷害罪再加一條。

謝、黃兩家的鬥毆事件時隔不到27天，謝再因與黃姓鄰居間的土地使用糾紛又生事端，4日晚間9時15分，拿著長棍子將黃家玻璃砸破，警方據報趕到，謝已逃逸，正當員警聽取黃姓報案人的說明時，謝突然又衝出來與對方口角，由於謝的情緒過於激動，員警試圖以辣椒水壓制，但遭謝躲回家中。

警方說，經調閱監視器發現，謝嫌當晚手持黑色長棍將黃家窗戶玻璃打破，黃男今天下午3時也前往警所提告，除了毀損案件外，另還對謝多加提告傷害、妨害名譽及恐嚇等案件，均會依法受理後偵辦、移送。

由於謝男多次藉故滋擾鄰居，且情緒較不穩定，為避免再度危害社區居民安全，警方今天下午4時許，啟動緊急個案醫療小組，經謝的同意後護送就醫，由專業醫療機構進行後續評估。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性處理，尋求調解或法律程序解決，對於不法暴力行為，警方將依法究辦，另分局亦將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。

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