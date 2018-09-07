男遊蝴蝶谷瀑布跌倒受傷 台中市消防局馳援

消防人員替宋男包紮止血。（記者歐素美翻攝）

2018-09-07 20:20

〔記者歐素美／台中報導〕宋姓男子與邱姓友人到和平區蝴蝶谷遊玩，今天下午2點左右因天雨路滑，不慎跌倒撞傷頭部，但現場訊號不佳，邱男先行往登山口處尋求訊號報案，獨留宋男在現場，莊姓民眾發現宋男受傷無法行走，趕緊走到距離瀑布500公尺處，透過微弱訊號報案，台中市消防局獲報出動救援，下午4點多趕到現場替宋男包紮後，護送下山就醫。

台中市消防局今天下午2點多接獲莊姓民眾報案，在蝴蝶谷瀑布旁，有名男子頭部受傷、肢體無力、無法行走，急需協助送醫，他不認識受傷男子，加上蝴蝶谷瀑布周圍訊號不佳，才走到距離瀑布約500公尺處報案。

消防局請莊男重回蝴蝶谷瀑布，協助了解傷者受傷情形及連絡電話，莊男返回詢問宋男（47歲），才知宋男與邱姓友人相偕到蝴蝶谷瀑布遊玩，因天雨路滑，宋男不慎跌倒撞傷頭部，頭暈無法行走，因現場訊號不佳，無法報案，邱男才留下宋男，先行往登山口方向尋找訊號，以方便報案。

消防局獲報出動人員上山搜救，邱男也於下午4點左右報案，消防局人員下午4點半趕到現場，先替宋男包紮止血，當時宋男已可緩慢行走，消防人員護送他下山，晚上6點半左右抵達登山口，再次為宋男止血、重新包紮後，將他送往東勢區農民醫院治療。

相關影音