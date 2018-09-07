創業不是夢！10更生人拜師學廚藝

2018-09-07 22:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕更生人創業自立更生，不再是遙不可及的夢！

有了亞杜蘭廚房的成功，基隆地檢署今天與亞杜蘭關懷協會合作開辦「餐飲廚藝班」，傳授向上學苑10名染毒更生人廚藝，要把亞杜蘭廚房成功開店經驗與模式傳承下去，讓亞杜蘭廚房在台遍地開花。

位於新北市警局汐止分局對面的亞杜蘭廚房，前年在亞杜蘭關懷協會協助下，成功協助7名更生人擁有自己的事業，在汐止區餐飲業佔有一席之地，讓基隆地檢署檢察長陳宏達讚賞不已。

亞杜蘭關懷協會去年底正式接手基隆戒治中心「向上學苑」，打造亞杜蘭第二間戒毒村，10名更生人在主任鍾維鴻福音戒毒下，進入第二階段拜師學廚藝。

昨天他們向亞杜蘭廚房主廚張麗珍、許夢月90度鞠躬，且在陳宏達見證下，收下主廚傳承下來的一把超大菜刀，完成拜師學藝，展開為期一個月的廚藝學習課程。

陳宏達表示，師父領進門修行在個人，老師把這個門打開，進去有什麼保障，學員要用心努力找出來，期盼學員們能成為廚藝界的阿基師。

更生保護會基隆分會主委陳淵泉也帶來一個大紅包。他說，更保補助更生人創業貸款金由原本40萬元現在提高到80萬，若雇用更生人創業貸款最高可貸到160萬元。

帶領這批「過來人」的亞杜蘭關懷協會秘書長「亮哥」林明亮也勉勵學員，我們犯罪檢察體系起訴我們，監獄管理我們，我們改變回過頭來時，他們也願意用雙手來擁抱我們，他呼籲學員要懂得感恩，好好學廚藝，回饋社會。