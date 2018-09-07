高市警第2波安居緝毒專案 逮234名毒販

2018-09-07 20:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局最近執行第2波「安居緝毒專案」共234名毒販，查扣各級毒品總重187.48公斤、不法所得現金新台幣343萬餘元，並查獲多起槍械等重大刑案！

高市刑大偵查組組長蔡培元今指出，今年1月高市警方執行第一波安居緝毒專案，查獲很多販賣毒品嫌犯及毒品，獲得民眾普遍稱許，為持續打擊毒品犯罪，高檢署規畫自今年6月25日至8月31日止，執行第二波安居緝毒專案。

高市警方於第二波安居緝毒專案期間查獲各級藥頭234人，查扣各級毒品總重187.48公斤、不法所得現金新台幣343萬餘元，亦偵破多起重大毒品案，包含鼓山分局查獲安非他命製毒工廠案，查扣安毒成品5.2公斤、麻黃素106公斤、液態安非他命158公斤及相關製毒工具；刑警大隊查獲羅嫌混合型毒品分裝場，查扣改造65式衝鋒槍1支、改造90手槍（含2個彈夾）、毒品咖啡包453.59公克、一粒眠279粒等；苓雅分局溯源查獲陳嫌為首販毒集團，查扣安非他命1,111公克等案，其中地檢署聲押率70.56％、法院准押率60.42％。

高雄市警方也表示，將針對轄內易涉毒熱點及區域全面清查盤點，積極提升見警率。

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