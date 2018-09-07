10月嬰午睡臉色發黑…托嬰中心保母驚見 送醫不治

2018-09-07 19:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市家托嬰中心有個10個月大男嬰今天下午睡午覺時，被保母驚見臉色發黑、嘴唇發白，立即施以CPR，同時通報消防局，救護人員趕抵接手急救，到院前已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，警方除了調閱中心內監視畫面保存證據，也將報請檢方相驗，釐清死因。

台中市消防局今天下午3點多接獲報案，福科路一家托嬰中心有嬰兒疑似窒息，急需救援，協和分隊出動救護車趕往時，現場已有中心人員正對10月大的曾姓男嬰進行CPR急救，救護人員檢視男嬰已無呼吸心跳、口鼻則有疑似因CPR導致的出血現象，同時嘴角滲血，接續執行CPR急救，送往中港澄清醫院急救，但經搶救仍回天乏術。

警方初步調查，男嬰在上午10點左右有進食稀飯，托嬰中心在每天中午13點30分到15點30分是嬰兒固定午休時間，這名男嬰當時在嬰兒床睡覺時並無異狀，午休至15點15分時，保母發現男嬰臉色發黑、無呼吸心跳，立即施作CPR，並通知消防隊，經送醫搶救無效。

院方說，男嬰經施以腦部斷層掃瞄及全身X光檢查，無內部出血、骨折及外力所創傷害等情形，到院時口鼻出血情形係施作CPR的合理狀況，警方經調閱監視畫面也未發現外力介入狀況，將報請檢察官會同法醫相驗，釐清死因。