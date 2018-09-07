82歲阿嬤領40萬...警方阻詐變成護鈔

2018-09-07 20:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕82歲許阿嬤到銀行提領40萬現金，她告訴行員要繳丈夫醫藥、看護費，行員擔心阿嬤遭詐又不敢說，通報新興分局，警方苦口婆心要她說實話別被騙，雙方有如雞同鴨講，員警最後查詢醫院證實阿嬤的丈夫重病住院。

許阿嬤沒有責怪行員、員警多事，反而深受感動，感謝女警楊靖芬不放棄地詢問、查問，深怕她真的被詐騙，確認領錢繳費後，回家路上不厭其煩叮嚀她錢要藏好，讓許阿嬤感覺到非常窩心。

前金所今指出，員警楊靖芬、黃騰緯於昨於轄區巡邏勤務時，接獲彰化銀行的行員通報，有位婦人提領40萬元疑似遭詐騙，由於社會近期詐騙案件頻傳，巡邏警組不敢掉以輕心，馬上趕往現場查察，到達銀行後發現該位婦人尚在現場，正與行員和保全談話，楊員立刻上前關心其提領背後的原因。

許阿嬤苦笑說，並沒有被任何人詐騙，因丈夫重病住院需支付醫藥費、結清看護費和療養院的費用，所以先領一筆錢放家裡備用，警員楊靖芬、黃騰緯為小心求證，怕阿嬤另有隱情，於是徵求她的同意取得先生的年籍資料和所住之醫院。

警方一方面由楊員持續和許阿嬤溝通、關心，另一方面黃員利用電話打給該醫院做確認，證實的確住在阿嬤所提供之醫院病房；最後，深怕許阿嬤身懷鉅款，回家的路上不安全，巡邏警組本著為民服務的精神，開著巡邏車載阿嬤回到家中，完成這趟護鈔的任務。