不搭妻車求女同學載 噁男強吻還說「1次就好」

噁男設計女同學載他卻強吻強摸還說「1次就好」，南投地院將其依強制猥褻罪判刑1年10月。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-07 20:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「同學！順路載我回家！」，南投縣全姓男子央求昔日的國中女同學騎機車載他回家，女同學好心搭載後，他即提議「我載你，你才不累！」，女同學跟他換位置後，他即把車騎至河堤下方，強吻女同學並強摸其胸部及褪下其短褲隔內褲摸其私處，女同學強力抗拒，噁男還說「1次就好」，女同學脫困後報警，南投地院以強制猥褻罪名，判處噁男1年10個月有期徒刑。

全姓男子的女性國中同學，因他的關係也認識其妻，並成為朋友，去年9月，3人約在某地點碰面拿東西並喝酒聊天，結束後全男央求女同學載她回家，全妻沒有意見，就讓全男搭同學的機車跟在後面，但到了分岔路口時，全男就以「我很重，換我載你」為由改由他騎車載同學，卻載往河堤下方。

全男將女同學強拉下車到堤防下方的水泥牆，用手抓住其頭部，強吻女同學的嘴巴和臉頰，並一再說：「1次就好！」。女同學用力抵抗並要逃走還被他抓回，隨即用手在其胸部上下搓揉10秒；接下來強行把其短褲褪至膝蓋，隔著內褲摸女同學的私處。

「好心卻遭非禮」的女同學一度掙脫，並穿上短褲準備逃走，還是被全男用雙手環抱腰部而無法離開，正當危急之際，因全男妻子等不到先生返家覺得奇怪，便再騎車出來找尋，一路找到河堤，聽到下方有爭吵聲，還有女生大喊「我不要！」，聲音很像其夫的女同學，因此騎下去探看，一看就是全男環抱其同學，而全男看到老婆出現，雙手趕緊鬆開。

逃離的女同學身上多處擦傷，憤怒難當，檢附驗傷單請朋友陪同報警，南投檢方以強制性交未遂罪嫌起訴，而南投地院法官審理後，認為無法直接認定全男有強制性交之犯意，但已構成強制猥褻，其行徑毫不尊重女同學的性自主決定權，讓女同學身心受創，惶惶不安，且全男雖與被害人和解卻分毫未償，且其至今否認部分犯行，未見悔意，因此判處有期徒刑1年10個月。

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